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أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الزواج قد يكون محرما عند الفقهاء في 5 أمور ()

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أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الزواج قد يكون محرما عند الفقهاء في 5 أمور (فيديو) أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الزواج قد يكون محرما عند الفقهاء في 5 أمور ()

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«ما حكم الزوجة الهاربة من زوجها منذ 4 سنوات حيث خرجت لزيارة أهلها فجلست دون أن تعود بأمر من أبيها؟، وهل يحق لي الزواج بأخرى؟»، سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر بصفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حكم الزوجة التي فعلت ذلك منذ 4 سنوات أنها خارجة عن طاعة الزوج ولا يجب لها نفقة، أما عن الزواج فالأمر يرجع إليك في تقديره من عدمه.

ولفت عبدالسميع إلى أن الزواج قد يكون محرما عند الفقهاء في 5 أمور، منها عدم الاستطاعة في توفير منزل الزوجية، أو العجز عن الإنفاق على من سيعول، وقد يكون واجباً كمن يخشى على نفسه الوقوع في المعصية ويريد أن يعف نفسه، مؤكداً أن الأمر يجب أن يخلو من مسألة كيد الزوجة الخارجة عن الطاعة فقد تعود ويصبح الأمر معقداً عليك.

المصرى اليوم

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