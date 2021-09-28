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دراسة: المدخنون أكثر عرضة للإصابة الشرسة بكورونا بـ80% مقارنة بغيرهم

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دراسة: المدخنون أكثر عرضة للإصابة الشرسة بكورونا بـ80% مقارنة بغيرهم دراسة: المدخنون أكثر عرضة للإصابة الشرسة بكورونا بـ80% مقارنة بغيرهم

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أفادت دراسة حديثة، بتزايد خطورة الإصابة بفيروس كورونا لدى المدخنين بفرق 80% عن غير المدخنين، بينما تكون نسبة احتمال التعرض للوفاة بالفيروس أعلى بـ10 أضعاف لدى المدخنين، بحسب نفس الدراسة.

ويقول آشلي كليف مشرف الدراسة من جامعة أوكسفورد، لصحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه بجانب تسبب التدخين للسرطانات وأمراض القلب والرئة تبين تسببه أيضا بتدهور حالات المصابين بكورونا؛ لذلك يكون الوقت مناسبا أكثر للتراجع عن التدخين.

ودرس فريق الدراسة، شهادات الوفاة وأوراق دخول المستشفيات البريطانية، وحلل بيانات أكثر من 421 ألف شخص، ليتبين أن نسبة الإصابات الشرسة بكورونا لدى المدخنين أعلى منها لدى غير المدخنين بـ80%.

ولتأكيد نتائج الدراسة؛ استعان الفريق بأداة تحليل منديليان العشوائية والتى تعطي النتائج قدرا أعلى من المصداقية والثباتية، إذ تقوم الأداة البحثية بمقارنة العوامل الجينية المرتبطة بالتدخين وشراسة الإصابة بالفيروس.

وبعد تعريض نتائج الدراسة لأداة منديليان تبين تزايد معدل تعرض المدخنين للعدوى بـ45% مقارنة بغيرهم وتزايد شراسة الإصابة لديهم بـ60%.

وأما عن المدخنين الشرهين فقد كان تزايد احتمال العدوى لديهم الضعف مقارنة بغيرهم وشراسة المرض 5 أضعاف من الزيادة واحتمال الوفاة بكورونا 10 أضعاف من الزيادة.

ويذكر أنه في بداية الجائحة خرجت دراسة تأكد تنافي التدخين مع شراسة الإصابة بكورونا إلا أنه تم سحبها بعد تبين تأثر القائمين عليها بتمويل من شركات التبغ وبينما خرجت دراسات مختلفة بشأن التدخين وكورونا إلا أن الدراسة الأخيرة هي أكثرهم انضباطا لاتباعها تحليل مانديليان العشوائي.

المصرى اليوم

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