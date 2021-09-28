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حادث المدينة.. عطل يفقد السائق السيطرة على الشاحنة

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حادث المدينة.. عطل يفقد السائق السيطرة على الشاحنة حادث المدينة.. عطل يفقد السائق السيطرة على الشاحنة
أصدر المرور بيانا رسميا حول حادثة الشاحنة اليوم في المدينة المنورة أشار فيه إلى أن "‏إدارة مرور منطقة المدينة المنورة باشرت حادث الشاحنة الواقع في طريق علي بن أبي طالب والذي نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، وجرى استكمال إجراءات الحادث والوقوف على أسبابه وإحالته للجهة المختصة".

في حين أكدت مصادر لـ"الوطن"، أن الشاحنة كانت محملة بالرمل وقادمة من إحدى الكسارات في شرق المدينة وتحديدا على طريق قريضة (الرابط بين المدينة ومهد الذهب) ويربط بين الدائري الثاني والثالث، وفقد السيطرة على المركبة بعد عطل لحق بالشاحنة وحيث لم يتدارك السائق التعامل مع الحادث واصطدامه بعدد من السيارات.

وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر الحادث بالإضافة إلى أمانة المدينة حيث ظلت الفرق متواجدة في موقع الحادث حتى المغرب.

ونتج عن الحادث، وفقا للهلال الأحمر، وفاة 4 أشخاص كان من ضمنهم الدكتور في جامعة طيبة الدكتور ياسين الصفراني شقيق مدير جمعية الثقافة والفنون، ومازن سعود الحربي ابن رئيس نادي أحد السابق، إضافة إلى مقيمين أحدهما من الجنسية الباكستانية والآخر يمني الجنسية، إضافة إلى إصابة سعوديين اثنين و3 مقيمين.


الوطن السعودية

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