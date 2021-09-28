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لليوم الثاني .."تقنية جدة" تحتضن فعاليات معرض مكافحة التدخين والمؤثرات العقلية

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بمشاركة مديرية مكافحة المخدرات و"الصحة " و" الهلال" "وكفى" و"إرادة"

لليوم الثاني ..

تواصل الكلية التقنية بجدة لليوم الثاني فعاليات معرض مكافحة التدخين والمؤثرات العقلية الذي افتتحه المهندس جميل بن سعيد عسلي أمس وتنظمه وحدة التوجيه والإرشاد لمدة ثلاثة أيام بمقر صالة النشاط بالكلية.

وقال "عسلي" إن هذه الفعاليات تعد من أهم الرسائل الاجتماعية التي تؤكد حرص الكلية على التوعية والوقاية وشمولية إيصال هذه الرسائل لمنسوبي الكلية ومتدربيها، موجهًا شكره للقائمين على هذه الفعاليات والمشاركين الذين يعملون من أجل مضاعفة نشر الوعي وحفظ النفس والمال والعقل ونشر ثقافة أضرار التدخين والمخدرات من خلال تكاتف مؤسسات قطاعات الدولة والحد من هذه الظاهرة والتي نسأل الله أن يحمي شبابنا وبناتنا منها.

فيما شهدت الفعاليات مشاركة كلٍ من : مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، برنامج مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة بجدة ، فرع جمعية الهلال الأحمر السعودي . مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ، جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، مستشفيات ومراكز أندلسية.

وقد تنوعت فعاليات المعرض حسب مدير التوجيه والإرشاد بالكلية باسم يحيى آل جلي ما بين تنظيم الزيارات للمتدربين وتقديم الاستشارات الطبية للمدخنين وغير المدخنين، بالإضافة إلى تقديم فحص مجاني حول نسبة النيكوتين في الدم للراغبين، وتنفيذ ورش العمل للتوعية بأضرار المخدرات وأنواعها وأضرارها والآثار المترتبة على تعاطيها وسبل الوقاية منها وآلية التواصل مع الجهات المسؤولة بسرية تامة وعلاج الآثار الدالة على الإدمان او التعاطي.

لليوم الثاني ..

لليوم الثاني ..

لليوم الثاني ..

لليوم الثاني ..

لليوم الثاني ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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