أخبار عاجلة

«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين -
روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين -
بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ..«الداخلية» زيارة إستثنائية لجميع السجناء -
من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل -
ضمن مبادرة حياة كريمة .. مساعدات مالية لتمويل مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية -
بدء المرحلة الأولى من ميكنة نماذج إخطار الوفيات والميلاد بالمستشفيات (تفاصيل) -
السولية معلقًا على تجديد تعاقده مع الأهلي: أسعى إلى كتابة تاريخ جديد -
مدرب الأهلي يعقد جلسات منفردة مع اللاعبين قبل مواجهة الحرس الوطنى -
موسيماني ينتظر التقرير الطبي لحسم مصير مشاركة «تاو» أمام الحرس الوطني -
تقاير إنجليزية تكشف كواليس مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«بينيت» خلال لقائه السفيرة الأمريكية: المؤسسات الدولية غير عادلة تجاهنا

Print
«بينيت» خلال لقائه السفيرة الأمريكية: المؤسسات الدولية غير عادلة تجاهنا «بينيت» خلال لقائه السفيرة الأمريكية: المؤسسات الدولية غير عادلة تجاهنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن «المؤسسات الدولية في الكثير من الأحيان منحازة ضدنا، وفي بعض الأحيان نشعر بأنها غير عادلة تجاهنا».

وخلال لقائه السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بينيت: «أود أن أشكرك على الصداقة الكبيرة بين بلدينا وأعلم أنك تقيمين علاقات ودية مع سفيرنا لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان».

وأكد أن «إعادة تنظيم العلاقات الأمريكية مع المؤسسات الدولية يشكل فرصة جيدة لإحداث التوازن لدى هذه المؤسسات حيال إسرائيل»، مشيرا إلى «أننا نشعر في الكثير من الأحيان بأن هذه المؤسسات منحازة ضدنا وفي بعض الأحيان نشعر بأنها غير عادلة تجاهنا».

وأضاف: «أعتقد أن الروح الجديدة التي تسود بين أمريكا وإسرائيل تستطيع أن تنجب ثمارا وأن تحقق أشياء جيدة. أثمن صداقتكم».

وتطرق بينيت خلال اللقاء إلى قضية الجنديين المفقودين أورون شاؤول وهدار جولدين والمدنيين أفيرا منغيستو وهشام السيد وطلب السفيرة بمواصلة طرح هذه القضية أمام منتديات مختلفة، كما السفيرة على «عملها من أجل دولة إسرائيل في الأمم المتحدة وعلى دعم أمريكا غير القابل للتزعزع».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين

«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين

روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين

روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين

بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ..«الداخلية» زيارة إستثنائية لجميع السجناء

بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ..«الداخلية» زيارة إستثنائية لجميع السجناء

من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل

من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل