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الصحة : إصابات كورونا تتزايد.. ولا يمكن توقع موعد ذروة الموجة الرابعة

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الصحة : إصابات كورونا تتزايد.. ولا يمكن توقع موعد ذروة الموجة الرابعة الصحة : إصابات كورونا تتزايد.. ولا يمكن توقع موعد ذروة الموجة الرابعة

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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للبحوث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه لا أحد يمكنه توقع موعد ذروة الموجة الرابعة من المستجد، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات.

وأضافت نهى عاصم خلال لقائها مع الإعلامية وفاء طولان ببرنامج « أحلى» المذاع على قناة صدى البلد، أنه عندما يبدأ مؤشر الإصابات في الانخفاض لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بانتظام يمكننا القول بأننا تخطينا الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وتابعت نهى عاصم، أن الموجة الرابعة معدلات الإصابة بالعدوي فيها أسرع من السابق نظرا لسرعة انتشار الفيروس، موضحة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات يحد من الإصابة بالفيروس.

وأردفت مستشار وزير الصحة للبحوث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن طلاب الجامعات فوق 18 عاما، أتيح لهم تلقي اللقاح خلال 24 ساعة بعد التسجيل على موقع الوزارة، مضيفة أن هناك تنظيما في عملية أخذ التطعيم في مراكز الشباب والأماكن المناسبة.

وأوضحت نهى عاصم منذ بداية الجائحة نسب الوافيات بين الأطفال لم تتعدى 1% من مجمل الأعداد التي تعرضت للوفاة بسبب كورونا، مشددة على ضرورة تدريب الأطفال على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

المصرى اليوم

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