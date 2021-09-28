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الحكم على المتهمين بقتل والدهم في الشرقية 3 نوفمبر

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الحكم على المتهمين بقتل والدهم في الشرقية 3 نوفمبر الحكم على المتهمين بقتل والدهم في الشرقية 3 نوفمبر

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أجّلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، محاكمة 5 أشقاء وزوجة والدهم، في واقعة اتهامهم بالاشتراك في قتل والدهم انتقاما منه لاعتدائه جنسيًا على شقيقتهم، لجلسة ٣ نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من 2017، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بشأن العثور على جثة «م. أ. خ»جثة هامدة بدائرة مركز شرطة فاقوس

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «ص. م. ا» 36 عامًا، عامل زراعي، وشقيقه «س» 24 عاما، فلاح، وشقيقته «م» 30 عامًا، ربة منزل، وشقيقتها «ي» 26 عاما، ربة منزل، وزوجة المجني عليه «و. ز. م» 49 عامًا، ربة منزل، وشقيقة المتهمين من الأشقاء الأربعة أبناء المجني عليه «ه» 32 عامًا، ربة منزل، مقيمون جميعا بدائرة مركز فاقوس.

وتبين أن المتهمون من الأول إلى الخامسة قتلوا المجني عليه بأن أعدّ المتهمتان الرابعة والخامسة عقارا طبيا لإفقاده الوعي ،وقدمتاه للأول ومكث المتهمون الثلاثة بمسكنه فقدمته الثالثة للمجني عليه في مشروب حتى فقد وعيه وخارت قواه وتمكن منه الأول والثاني وطوّقا عنقه بغطاء رأس نسائي «طرحة» وكتما أنفاسه بوسادة قطنية، ثم كال له الأول عدة ضربات باستخدام «يد هون» استقرت بالخصيتين حتى فارق الحياة.

وتبين اشتراك المتهمين في قتل والدهم على إثر مواقعته لنجلته المتهمة السادسة كرهًا عنها، فيما تم ضبط المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أجلت نظر القضية لجلسة ٣ نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

المصرى اليوم

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