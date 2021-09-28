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بكين تعرب عن استعدادها لمواصلة الحوار مع «الناتو»

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بكين تعرب عن استعدادها لمواصلة الحوار مع «الناتو» بكين تعرب عن استعدادها لمواصلة الحوار مع «الناتو»

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أعرب عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، عن اعتزام بلاده مواصلة الحوار مع حلف «الناتو» «على أساس من المساواة والاحترام المتبادل لدعم التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات».

وفي تصريح نقلته وكالة شينجوا الصينية عقب لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عبر تقنية «الفيديو»، أوضح وانغ أن «مفتاح تعزيز العلاقات بين الجانبين يكمن في تبني تصورات صحيحة تجاه بعضهما البعض»، معتبرا أنه «لا توجد حاجة في منطقة آسيا والباسيفيك لحشد أي تكتلات عسكرية جديدة».

وأضاف: «يتعين ألا يكون هناك تحريض على المواجهة بين الدول الرئيسية أو تشكيل دائرة صغيرة بهدف التحريض على حرب باردة»، مشددا على أنه «يجب على الناتو أن يظل ملتزما بموقعه الجغرافي الأصلي، ولعب دور بناء في السلام والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي».

المصرى اليوم

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