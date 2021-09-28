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قرارات مهمة لمجلس إدارة النادي الأهلي.. تعرف عليها

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قرارات مهمة لمجلس إدارة النادي الأهلي.. تعرف عليها قرارات مهمة لمجلس إدارة النادي الأهلي.. تعرف عليها

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عقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا، مساء اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:

- الموافقة على القرارات التي اتخذتها لجنة التخطيط لكرة القدم خلال الفترة السابقة.

- الموافقة على سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، ومايكل بروكيش، المدير الفني للقطاع، خلال شهر أكتوبر المقبل إلى التشيك وسلوفاكيا، لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زيزكوف وزيلينا وتبليتسي وسيجما أولوموتش، بشأن انتقالات لاعبي الأهلي إلى أوروبا وتنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية.

- الموافقة على التصور المقدم من لجنة البت بشأن أعمال الإلكتروميكانيك والغلايات الخاصة بمجمع حمام السباحة، سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

المصرى اليوم

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