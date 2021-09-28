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الوطني يختتم تدريباته غدًا استعدادًا لليبيريا

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المنتخب الوطني يختتم تدريباته غدًا استعدادًا لليبيريا الوطني يختتم تدريباته غدًا استعدادًا لليبيريا

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يؤدي الوطني تدريبه غدًا في السادسة مساءً على الملعب الرئيسي لاستاذ الجيش ببرج العرب استعدادًا للقاء ليبيريا الودي في التاسعة مساء الخميس المقبل، ومن المقرر أن يسمح لوسائل الإعلام بتصوير ربع الساعة الأولى من المران، فيما سيلتقي لاعبان من المنتخب مع وسائل الإعلام قبل بداية المران بربع ساعة.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبه مساء اليوم بمشاركة اللاعبين ال 24 المختارين، وقاد المران كارلوس كيروش بعد أن التقى مع وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

ويحاول البرتغالي كيروش الاستقرار على القوام الأساسي الذي يمكنه خوض منافسات الجولات المتبقية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 2022.

المصرى اليوم

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