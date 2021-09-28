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بث مباشر باريس سان جيرمان (0)-(0) مانشستر سيتي .. لحظة بلحظة

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بث مباشر باريس سان جيرمان (0)-(0) مانشستر سيتي .. لحظة بلحظة بث مباشر باريس سان جيرمان (0)-(0) مانشستر سيتي .. لحظة بلحظة

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تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب حديقة الأمراء عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء عبر شاشة بي إن سبورت 1 بريمير، بصوت المعلق حسن العيدروس، مع وجود فقرات تحليلية بوجود نجوم الكرة العربية.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لأخر الأخبار داخل الملعب وخارجه.

في انتظار بداية اللقاء

المصرى اليوم

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