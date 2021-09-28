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5 وديات تجهز المصري البورسعيدي للموسم الحديد

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5 وديات تجهز المصري البورسعيدي للموسم الحديد 5 وديات تجهز المصري البورسعيدي للموسم الحديد

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أنهى محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، الاتفاق مع مسئولي عدد من الأندية على إقامة مباريات ودية معهم، خلال انتظام الفريق البورسعيدي بمعسكره المغلق الحالي ببرج العرب.

ويستهل النسور الخضر مشوار مبارياته الودية بملاقاة فريق الجمارك البورسعيدي بعد غد الخميس بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب، والذي يستضيف في اليوم التالي مواجهة العبور السكندري.

فيما يشهد يوم الثلاثاء المقبل ملاقاة المصري لفريق الهلال المطروحي، ثم يواجه الجزيرة مطروح يوم الاربعاء المقبل، ويختتم الفريق سلسلة مبارياته الودية بملاقاة فريق سموحة بملعبه في الثامن من أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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