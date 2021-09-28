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«الطبيعة السيناوية» في ختام مشروع كتاب القرية

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«الطبيعة السيناوية» في ختام مشروع كتاب القرية «الطبيعة السيناوية» في ختام مشروع كتاب القرية

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المشروع الثقافى «كتاب الوديان بجنوب سيناء» بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم والتى تهدف لتوصيل الخدمات الثقافية للمناطق الحدودية والنائية.

وبحسب بيان للهيئة العامة لقصور الثقافة فقد جاء ذلك ضمن برنامج «كتاب القرية» لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقيم معرض فنون تشكيلية لفنانة البادية هدى سالم تضمن 16 لوحة فنية معبرة عن الطبيعة السيناوية، بالإضافة إلى لوحات فنية من الزي البدوى للمرأة البدوية.

كما واصل معرض بيع كتب إصدارات الهيئة فعالياته بتقديم 400 كتاب في مختلف مناحى العلوم والمعارف، أعقبها معرض فنى نتاج ورشة المواهب الفنية الصغيرة من أبناء وادي مندر.

المصرى اليوم

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