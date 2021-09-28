أخبار عاجلة

«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين -
روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين -
بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ..«الداخلية» زيارة إستثنائية لجميع السجناء -
من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل -
ضمن مبادرة حياة كريمة .. مساعدات مالية لتمويل مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية -
بدء المرحلة الأولى من ميكنة نماذج إخطار الوفيات والميلاد بالمستشفيات (تفاصيل) -
السولية معلقًا على تجديد تعاقده مع الأهلي: أسعى إلى كتابة تاريخ جديد -
مدرب الأهلي يعقد جلسات منفردة مع اللاعبين قبل مواجهة الحرس الوطنى -
موسيماني ينتظر التقرير الطبي لحسم مصير مشاركة «تاو» أمام الحرس الوطني -
تقاير إنجليزية تكشف كواليس مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بعد بيانات صادمة.. انخفاض في وعالميا مساء الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

Print
بعد بيانات صادمة.. انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 بعد بيانات صادمة.. انخفاض في وعالميا مساء الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تراجع سعر الذهب، مساء اليوم الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021، بشكل كبير ومفاجىء عقب صدور بيانات اقتصادية صادمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتأثرت أسعار الذهب في ، بالأسعار العالمية وحركة التداول بالبورصة حيث تراجعت الأسعار محليا أيضا، بشكل كبير وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 762 جنيها للجرام باتخفاض قدره من 6 إلى 8 جنيهات .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 870 إلى 872 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 761 إلى 763 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 652 إلى 654 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6088 إلى 6104 جنيه

تراجعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، بشكل كبير ومفاجئ عقب صدور بيانات أمريكية صادمة للمستثمرين حيث تراجع الذهب بنسب تتراوح مابين 1% إلى 1.1.29% عقب صدور بيانات الميزان التجارى والتى سجلت عجزا بلغ- 87.60B كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك CB إلى 109.3فى حين كان متوقع أن يحقق 114.5 نقطة، كذلك جاء مؤشر ريتشموند الصناعى متراجعا بقيمة 3 نقاط .

وتراجع الذهب عقب صدور تلك البيانات محققا خسائر كبيرة خلال التداول، حيث انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1%، إلى مستوى 1732.78 دولارا للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.29%، إلى 1732.7 دولارا للأوقية، بينما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.39% مقابل العملات المنافسة .

وتتأثر أسعار الذهب عالميا بالبيانات الاقتصادية الامريكية وحركة التداول في البورصة ومؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الامريكية بخلاف تداعيات جائحة كورونا والفيروس المتحور وجميعها تؤثر بشكل مباشر سعر الذهب باعتباره الملاذ الآمن واستثمار تحوط ضد المخاطر .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 766.70 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،734.62 $ .

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

هبوط للأسبوع الثالث.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة

رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة

الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

نقيب الفلاحين يشيد بمحافظ أسوان لدوره في السيطرة على انفلات أسعار اللحوم

نقيب الفلاحين يشيد بمحافظ أسوان لدوره في السيطرة على انفلات أسعار اللحوم

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بسوهاج

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بسوهاج