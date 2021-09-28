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تراجع سعر الذهب، مساء اليوم الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021، بشكل كبير ومفاجىء عقب صدور بيانات اقتصادية صادمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتأثرت أسعار الذهب في مصر، بالأسعار العالمية وحركة التداول بالبورصة حيث تراجعت الأسعار محليا أيضا، بشكل كبير وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 762 جنيها للجرام باتخفاض قدره من 6 إلى 8 جنيهات .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 870 إلى 872 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 761 إلى 763 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 652 إلى 654 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6088 إلى 6104 جنيه

تراجعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، بشكل كبير ومفاجئ عقب صدور بيانات أمريكية صادمة للمستثمرين حيث تراجع الذهب بنسب تتراوح مابين 1% إلى 1.1.29% عقب صدور بيانات الميزان التجارى والتى سجلت عجزا بلغ- 87.60B كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك CB إلى 109.3فى حين كان متوقع أن يحقق 114.5 نقطة، كذلك جاء مؤشر ريتشموند الصناعى متراجعا بقيمة 3 نقاط .

وتراجع الذهب عقب صدور تلك البيانات محققا خسائر كبيرة خلال التداول، حيث انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1%، إلى مستوى 1732.78 دولارا للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.29%، إلى 1732.7 دولارا للأوقية، بينما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.39% مقابل العملات المنافسة .

وتتأثر أسعار الذهب عالميا بالبيانات الاقتصادية الامريكية وحركة التداول في البورصة ومؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الامريكية بخلاف تداعيات جائحة كورونا والفيروس المتحور وجميعها تؤثر بشكل مباشر سعر الذهب باعتباره الملاذ الآمن واستثمار تحوط ضد المخاطر .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 766.70 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،734.62 $ .

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