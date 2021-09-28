إدارة الفيصلي تعقد اجتماعاً دورياً وتصدر عدداً من القرارات.. تعرف عليها

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عقد مجلس إدارة الفيصلي اجتماعاً دورياً برئاسة فهد المدلج حيث تم مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدد من القرارات ومن بينها:

أولاً: تغيير مسمى إدارة المركز الإعلامي إلى إدارة الإعلام والاتصال .

ثانياً: تكليف عضو مجلس الإدارة الدكتور مدلج اللعبون مشرفاً عاماً على إدارة الإعلام والاتصال.

ثالثاً: تعيين تركي الحميداني مديراً لإدارة الإعلام والاتصال ومتحدثاً رسمياً للنادي .

رابعاً: تعيين مدلج المدلج مديراً تنفيذياً للفريق الأول لكرة القدم وإلغاء مسمى المشرف العام على كرة القدم.

خامساً: تعيين مؤيد الحقيل مديراً تنفيذياً للألعاب المختلفة .

سادساً: تشكيل لجنة إعلامية من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مدلج اللعبون وعضوية ضاوي الضاوي ووائل المدلج على أن يكون تركي الحميداني مقرراً للجنة.