وزيرة التضامن: الأزهر هو القوى الناعمة لمصر والمرجعية الدينية المشهود لها بالاعتدال (صور)

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أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بجهود مؤسسة الأزهر جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وعلى هامش زيارتها لجامعة الأزهر اليوم، رحبت وزيرة التضامن بوفد الأئمة والدعاة من دولة ليبيا المشاركين في الدورات التدريبية التي تنظمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، ونشر الوسطية والاعتدال، وأكدت أن الأزهر هو القوى الناعمة لمصر، وهو المرجعية الدينية المشهود لها بالاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لسياسات الحماية الاجتماعية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وأسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، أمين عام المنظمة، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بزيارة هي الثانية لجامعة الأزهر، قامت خلالها بافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي لخدمة طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وقامت بتكريم المتميزين في الجامعة من أصحاب البصيرة، ووافقت على تقديم 350 جهاز حاسب آلي ناطق هدية لهم لتميزهم، وأعلنت في ختام الزيارة أن جميع إمكانات الوزارة في خدمة القوافل الطبية والخدمات المجتمعية التي تقوم بها جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وزيرة التضامن تشيد بجهود الأزهر في مكافحة الفكر المتطرف

وزيرة التضامن تشيد بجهود الأزهر في مكافحة الفكر المتطرف

وزيرة التضامن تشيد بجهود الأزهر في مكافحة الفكر المتطرف