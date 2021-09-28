يضم أول عرض سينمائي مصري ورخصتين نادرتين.. شاهد افتتاح معرض «ذاكرة الإسكندرية»

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افتتح الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء اليوم الثلاثاء، معرض «ذاكرة الإسكندرية السينمائية» بمناسبة مرور ١٢٥ عاما على انطلاق أول عرض سينمائي شهدته مصر، لـ«الأخوين لومير»، والذي أقيم بالإسكندرية في مقهى «زوانى» يوم 6 يناير 1896، بعد أيام من أول عرض في العالم في «الجرايد كافية» في باريس في 25 ديسمبر 1895.

وقال الصحفي محمد المالحي المسؤول عن اعداد وتصميم المعرض، أنه يأتي ضمن فعاليات الدورة ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، ويستمر حتى الخميس المقبل ويضم وثائق وصور نادرة ترصد سنوات المجد الذهبي لصناعة السينما في الإسكندرية منذ نهايات القرن التاسع عشر، والذي اتشرف بإعداده وتنظيمه.

وأوضح أنه يقام المعرض بمناسبة مرور ١٢٥ عاما على انطلاق اول عرض سينمائي شهدته مصر، لـ«الاخوين لومير»، والذي أقيم بالإسكندرية في مقهي «زواني» يوم ٦يناير ١٨٩٦، بعد أيام من أول عرض في العالم في «الجرايد كافية» في باريس في ٢٥ ديسمبر ١٨٩٥، حيث يقام برعاية جمعية كتاب ونقاد السينما، ويضم بين جنباته وثائق وصور نادرة لسنوات المجد الذهبي، لصناعة السينما في المدينة الساحلية، بالتعاون مع الباحث والمؤرخ مكرم سلامة، أحد أهم جامعي الوثائق والأرشيفات في مصر والعالم العربي.

وأشار إلى أنه تشمل المعروضات رخصتين عرض سينمائي نادرتين، تعود أحدهما لعام 1899، بسينما «الهمبرا» بمحطة الرمل، وأخرى بتياترو «عباس حلمي» لعرض أفلام سينمائية ايضا، وتعود لعام 1898، لتشغيل ماكينة «سينوغرافيا» و«العاب سينمائية» في اشارة للفن والصناعة الوليدة انذاك، وكذلك عقود توزيع عددا من الأفلام السينمائية بدور العرض في الاسكندرية، خلال الفترة من عام 1937 حتي عام 1967، إضافة لبعض أفيشات وملصقات الدعاية النادرة بالصحف المختلفة، للأفلام التي عرضت خلال بدايات القرن الماضي في الثغر.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن المعرض يشمل ايضا «Making» فوتوغراف نادر لكواليس فيلم «صراع في الميناء» إنتاج عام 1956، للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، السكندري الاصل، يضم صورا ومشاهدات نادرة خلف الكاميرا لابطاله، على رأسهم عمر الشريف وفاتن حمامة وأحمد رمزي، ومناسبة تواجد دولة اليونان، كضيف شرف بالمهرجان في دورته الحالية، يضم المعرض «Making» فوتغرافي ايضا، لأربعة أفلام يونانية نادرة، تم تصويرها ما بين الاسكندرية والقاهرة، للمخرج المصري اليهودي الايطالي الراحل، توجو مزراحي، وهي أفلام: دكتور إيبامينونداس، انتاج عام 1937، الفتاة اللاجئة وعندما يكون الزوج غائبًا، انتاج عام 1938، وكابتن سكوربيون انتاج عام 1943، ويستمر المعرض حتى نهاية المهرجان، وينتقل بعدها للعرض في مركز «الجيزويت الثقافي» بسيدي جابر، في موعد سيتم تحديده لاحقا، تكريما واحتفاء من جمعية كتاب ونقاد السينما، بتاريخ مدينة الإسكندرية في ازدهار صناعة السينما في مصر.

وأجرت «المصرى اليوم» جولة داخل المعرض عقب الافتتاح:

يضم أول عرض سينمائي بمصر ورخصتين نادرتين .. افتتاح معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمهرجان السينما (صور)

يضم أول عرض سينمائي بمصر ورخصتين نادرتين .. افتتاح معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمهرجان السينما (صور)

يضم أول عرض سينمائي بمصر ورخصتين نادرتين .. افتتاح معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمهرجان السينما (صور)

يضم أول عرض سينمائي بمصر ورخصتين نادرتين .. افتتاح معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمهرجان السينما (صور)

يضم أول عرض سينمائي بمصر ورخصتين نادرتين .. افتتاح معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمهرجان السينما (صور)

يضم أول عرض سينمائي بمصر ورخصتين نادرتين .. افتتاح معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمهرجان السينما (صور)

يضم أول عرض سينمائي بمصر ورخصتين نادرتين .. افتتاح معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمهرجان السينما (صور)

يضم أول عرض سينمائي بمصر ورخصتين نادرتين .. افتتاح معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمهرجان السينما (صور)

يضم أول عرض سينمائي بمصر ورخصتين نادرتين .. افتتاح معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمهرجان السينما (صور)

يضم أول عرض سينمائي بمصر ورخصتين نادرتين .. افتتاح معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمهرجان السينما (صور)

يضم أول عرض سينمائي بمصر ورخصتين نادرتين .. افتتاح معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمهرجان السينما (صور)