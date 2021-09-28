جامعة الإسكندرية تكرم 19 استاذاً من المشاركين في مسابقات وزارة التعليم العالي (صور)

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كرم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، الأساتذة المشاركين في المسابقات الجامعية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والبالغ عددهم 19 اساتذاً.

وأكد «قنصوه»، أن هذا التكريم جاء تقديراً لمساهمتهم في رفع إسم جامعة الإسكندرية عالياً، ووضعها في المكانة التي تستحقها، وأوضح أن الجامعة فازت بأربع جوائز جاءت متسقة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث فازت بالمركز الأول في مسابقة جامعة صديقة للبيئة«، والمركز الثانى في»مسابقة البحوث المبتكرة وربطها بالصناعة«، والمركز الثالث في مسابقة» أفضل جامعة لاستقبال العام الجامعى لمواجهة جائحة كوفيد«، والمركز الثالث في مسابقة»أفضل مشروع تطبيقى لخدمة المجتمع«.

وبلغ عدد المكرمين، ضم كل من الدكتور صبحى سلام وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالشاطبى،والذى شارك في 3 جوائز هي المركز الاول كأفضل جامعة صديقة للبيئة، والمركز الثاني كأفضل مشروع تطبيقي في القرية المصرية،والمركز الثالث كأفضل جامعة في الاستعداد للعام الدراسي وجائحة كورون، والدكتور فهمى شارل فهمى الأستاذ بالمعهد العالى للصحة العامة، والدكتور صلاح سليمان الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبدالمنعم على فوزى الأستاذ بكلية الطـب، والدكتور محمد أنور إبراهيم فراج عميد كلية التربيـة، والدكتور عصام وهبه وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع، والدكتور أحمد عبدالفتاح عميد كلية الزراعة بسابا باشا، والدكتور وليد عبدالعظيم الأستاذ بقسم الهندسة الصحية بكلية الهندسة، والدكتورة وفاء السحلى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة أميرة زكـى وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع، والدكتور مجدى عبدالعظيم وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف رستم وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد حسين عبدالرحيم وكيل معهد الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى عادل شيحـه وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع السابق، والدكتور علا عقـل وكيل المعهد العالى للصحة العامة لخدمة المجتمع السابق، والدكتورة رشـا فـؤاد وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد يونس وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا الشنيطـى مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور سامح نخلة المدير التنفيذى لمركز القياس والتقويم بالجامعة.

جامعة الإسكندرية تفوز بـ4 جوائز بالمسابقات الجامعية .. ومجلس الجامعة يكرم 19 أستاذاً (صور)