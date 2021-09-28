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عقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «تفعيل معايير الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد»، تحت إشراف محمد المصري، مدير إدارة الجودة.

وأكد محمد المصري، مدير إدارة الجودة، في بيان، ضرورة تفعيل صندوق الشكاوى والمقترحات، والانتهاء من الوثائق الخاصة بكل مجال وضرورة مراعاة استقبال الأطفال مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وشارك في الدورة جيهان فاروق عضو الدعم الفني بإدارة الجودة، وعميدة المعهد سوسن جودة، وإسلام منسق الجودة، وجميع أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وقادة المجالات، والفرق الفرعية بكل مجال.

"الإسكندرية الأزهرية" تنظم ورشة عمل لتفعيل معايير الجودة بروضة معهد محمد رجب (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تنظم ورشة عمل لتفعيل معايير الجودة بروضة معهد محمد رجب (صور)