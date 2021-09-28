استشاري طب نفسي: التعافي من الإدمان قرار فردي للمريض

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قال الدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن قرار التعافي من الإدمان لا بد أن ينبع من المدمن نفسه، وليس المحيطين به، فمهما كان دعمهم له يظل القرار نابعا من إرادة المدمن نفسه.

أضاف "يسري"، خلال حواره في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، من تقديم منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة cbc، اليوم الثلاثاء، أن المدمن يحتاج لصدمة قوية حتى يتخذ هذا القرار، قائلا: «المدمن حتى يأخذ قرار التعافي، لازم الأول يخبط في القاع عشان يفوق لنفسه ويقرر إنه كفاية ركوب دماغي ولازم أوقف ده».

أشار استشاري الطب النفسي إلى أن كثير من الزوجات يدعمن أزواجهن لسنوات طويلة في التعافي من الإدمان، لكنها أثناء ذلك، وفي أوقات كثيرة، تضر نفسها وتؤذي أولادها، مضيفا: «بنلاقي سيدات كتير تفضل تساعد الزوج على التعافي سنة واتنين وعشرة، لكن وهي بتعمل كده هي بتؤذي نفسها وبتؤذي ولادها، لأن الأولاد عشان يتربوا محتاجين خط مستقيم في التربية، لكن الإدمان من الأمراض اللي بتخلي الإنسان حبة فوق وشوية تحت، فيغلط ويعتذر ويتصرف بغرابة وغيره، وده مؤذي للأطفال على المدى الطويل».

أكد الدكتور عمرو يسري أن المدمن حتى يتعافى لا بد أن يأتي القرار منه وليس من غيره، مهما كان دعم الزوجة والأسرة، لأنه يستطيع خداعهم بسهولة، قائلا: «المدمن زكي للغاية ولديه قدرة عالية على المناورة والتحايل، ويخليك تفتكر إنه صادق المرة دي مع إنه قد يكون بيكذب، وده طبعا بمرور الوقت يؤثر على الزواج والأولاد والأسرة ككل».