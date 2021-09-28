أخبار عاجلة

لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية -
تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات -
أشرف عبدالباقي يبدأ تصوير دوره في مسلسل «أنا وهي» -
رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة -
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع «البطاط» -
المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار) -
وزير الإسكان يتفقد مشروعات أسوان الجديدة -
نقيب الفلاحين يشيد بمحافظ أسوان لدوره في السيطرة على انفلات أسعار اللحوم -
«ملتقى الحوار».. أول منظمة عربية تنضم إلى تحالف دولي لمكافحة الاتجار بالبشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استشاري طب نفسي: التعافي من الإدمان قرار فردي للمريض

Print
استشاري طب نفسي: التعافي من الإدمان قرار فردي للمريض استشاري طب نفسي: التعافي من الإدمان قرار فردي للمريض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن قرار التعافي من الإدمان لا بد أن ينبع من المدمن نفسه، وليس المحيطين به، فمهما كان دعمهم له يظل القرار نابعا من إرادة المدمن نفسه.

أضاف "يسري"، خلال حواره في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، من تقديم منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة cbc، اليوم الثلاثاء، أن المدمن يحتاج لصدمة قوية حتى يتخذ هذا القرار، قائلا: «المدمن حتى يأخذ قرار التعافي، لازم الأول يخبط في القاع عشان يفوق لنفسه ويقرر إنه كفاية ركوب دماغي ولازم أوقف ده».

أشار استشاري الطب النفسي إلى أن كثير من الزوجات يدعمن أزواجهن لسنوات طويلة في التعافي من الإدمان، لكنها أثناء ذلك، وفي أوقات كثيرة، تضر نفسها وتؤذي أولادها، مضيفا: «بنلاقي سيدات كتير تفضل تساعد الزوج على التعافي سنة واتنين وعشرة، لكن وهي بتعمل كده هي بتؤذي نفسها وبتؤذي ولادها، لأن الأولاد عشان يتربوا محتاجين خط مستقيم في التربية، لكن الإدمان من الأمراض اللي بتخلي الإنسان حبة فوق وشوية تحت، فيغلط ويعتذر ويتصرف بغرابة وغيره، وده مؤذي للأطفال على المدى الطويل».

أكد الدكتور عمرو يسري أن المدمن حتى يتعافى لا بد أن يأتي القرار منه وليس من غيره، مهما كان دعم الزوجة والأسرة، لأنه يستطيع خداعهم بسهولة، قائلا: «المدمن زكي للغاية ولديه قدرة عالية على المناورة والتحايل، ويخليك تفتكر إنه صادق المرة دي مع إنه قد يكون بيكذب، وده طبعا بمرور الوقت يؤثر على الزواج والأولاد والأسرة ككل».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين

«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين

روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين

روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين

بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ..«الداخلية» زيارة إستثنائية لجميع السجناء

بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ..«الداخلية» زيارة إستثنائية لجميع السجناء

من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل

من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل