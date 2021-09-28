تبدأ الجمعة .. تعرف على المنشآت المستثناة من قرار مواعيد غلق المحال شتاءً

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أعلن خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن بداية تطبيق مواعيد الإغلاق الشتوي بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر.

وأكد خالد قاسم، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم،» المذاع عبر شاشة الحياة، مساء الثلاثاء، أن محال السوبر ماركت والأفران والخضروات والصيدليات تستثني من قرار الغلق وفقا للمواعيد الشتوي، لافتا إلى أنه تبدأ المحال التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية.

وأضاف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه وفقًا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، لافتا أنه تتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً.

وتابع خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن استمرار خدمة التيك أواي والدليفري، واستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم، والكافيهات على مدار 24 ساعة، مستدركا أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.