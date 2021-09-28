رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

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ترأس أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وخميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل، اجتماع موسع عقد لاليوم الثلاثاء للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، 2021/ 2022،وذلك ببيت شباب سموحة.

كما شارك في الاجتماع، قيادات التعليم في المنطقة، بينهم سلامة القط مدير التعليم الثانوي، وأسامة يونس مدير التعليم الابتدائي، ومحمد المصري مدير الجودة، والدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجي، وآمال الدهراوي مدير رياض الأطفال، وننيس كمال الدين مدير التعليم الخاص، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، وأحمد البرجي مدير مكتب الوافدين، وأحمد رحاب مدير الشئون، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية.

وتناول الاجتماع أهم الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتأكيد على تطهير وتعقيم المعاهد، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من الجميع، ووضع حلول جذرية للمعاهد التي بها كثافات عالية، والتأكيد على سرعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب، كما تم سد العجز في المعاهد التي بها عجز من المعلمين من خلال الانتدابات.

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يرأس اجتماع موسع للوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يرأس اجتماع موسع للوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يرأس اجتماع موسع للوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يرأس اجتماع موسع للوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 (صور)