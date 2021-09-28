رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

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ترأس أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وخميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل، اجتماع موسع عقد لاليوم الثلاثاء للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، 2021/ 2022،وذلك ببيت شباب سموحة.
كما شارك في الاجتماع، قيادات التعليم في المنطقة، بينهم سلامة القط مدير التعليم الثانوي، وأسامة يونس مدير التعليم الابتدائي، ومحمد المصري مدير الجودة، والدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجي، وآمال الدهراوي مدير رياض الأطفال، وننيس كمال الدين مدير التعليم الخاص، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، وأحمد البرجي مدير مكتب الوافدين، وأحمد رحاب مدير الشئون، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية.
وتناول الاجتماع أهم الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتأكيد على تطهير وتعقيم المعاهد، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من الجميع، ووضع حلول جذرية للمعاهد التي بها كثافات عالية، والتأكيد على سرعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب، كما تم سد العجز في المعاهد التي بها عجز من المعلمين من خلال الانتدابات.