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نائب رئيس البرازيل في ضيافة أبوالهول والأهرامات

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نائب رئيس البرازيل في ضيافة أبوالهول والأهرامات نائب رئيس البرازيل في ضيافة أبوالهول والأهرامات

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في إطار الزيارات الرسمية التي تشهدها مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية في الآونة الأخيرة، استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل وحرمه،ـ وكان في استقبالهما أشرف محي، مدير منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهما في جولة شملت الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

وأبدى نائب رئيس البرازيل وحرمه انبهارهما بما شاهداه من عظمة بناء الهرم الأكبر وكذلك نحت تمثال أبوالهول بهذه الدقة البالغة، وحرصا على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما معربين عن سعادتهما بهذه الزيارة.

المصرى اليوم

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