وزير الكهرباء يفتتح أول مراكز التحكم في شبكات التوزيع بالقاهرة الجديدة الخميس

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يفتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الخميس المقبل، مركز التحكم فى شبكات توزيع الكهرباء فى القاهرة الجديدة، بحضور قيادات وزارة الكهرباء وشركة شنايدر العالمية التى نفذت المشروع.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن المركز تم تنفيذه ضمن مشروع إنشاء 4 مراكز تحكم بالإضافة إلى نحو 965 ألف عداد ذكي في شركات توزيع كهرباء شمال القاهرة، الإسكندرية ، شمال الدلتا بتمويل قيمته 226 مليون دولار وهم مركزين تحكم في نطاق شركة الإسكندرية وحوالي 300 ألف عداد ذكي، ومركز تحكم في نطاق شركة شمال الدلتا فى دمياط بالإضافة إلى حوالي 175 ألف عداد ذكي، وتنفذ الشركة الفرنسية العالمية ايضا مركز التحكم القومى الجديد فى الشبكة القومية بالعاصمة الادارية الجديدة بتكلفة حوالي 840 مليون جنيه وذلك بهدف تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجمهورية ومتابعة تشغيل 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.