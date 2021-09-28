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الملكية: نقل بري للمسافرين من وإلى سوريا حتى صدور قرار الرحلات الجوية

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الملكية: نقل بري للمسافرين من وإلى سوريا حتى صدور قرار الرحلات الجوية الملكية: نقل بري للمسافرين من وإلى سوريا حتى صدور قرار الرحلات الجوية

جي بي سي نيوز :- صرح نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي، أنه لم تتم الموافقة من الجهات الرسمية المختصة على تسيير الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا الى الآن.

وأضاف أن الملكية الأردنية واعتباراً من الشهر القادم ستقوم بتوفير خدمة نقل بري لمسافريها من وإلى سوريا والذين يستخدمون خطوطها المنطلقة من عمان.

ويتم ذلك بواسطة حافلات نقل عالية الجودة وذات مواصفات مريحة تنطلق من وسط مدينة دمشق مباشرة باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وبالعكس وذلك لتسهيل عبورهم براً من مركز حدود جابر إلى حين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل.

جي بي سي نيوز

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