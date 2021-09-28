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"العواد" يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

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"العواد" يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان "العواد" يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
"غيلمور" يُثمِّن مشاركة  في هذا الحوار

التقى الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، السيد إيمون غيلمور، بمقر المفوضية الأوروبية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وجاء هذا اللقاء ضمن اللقاءات المصاحبة للحوار المشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.

واستعرض العواد خلال اللقاء أبرز ما تحقق من إصلاحات وتطورات في مجال حقوق الإنسان في السعودية، مشيرًا إلى أن هذا الحوار يمثل فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب الجانبَيْن في مجال حقوق الإنسان، وتبادُل الممارسات الجيدة. وثمَّن السيد غيلمور مشاركة السعودية في هذا الحوار، منوهًا بأهميته كونه يمثل آلية للاطلاع على المستجدات لدى كل من الجانبين، وتبادُل الآراء في مجال حقوق الإنسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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