أخبار عاجلة

لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية -
تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات -
أشرف عبدالباقي يبدأ تصوير دوره في مسلسل «أنا وهي» -
رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة -
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع «البطاط» -
المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار) -
وزير الإسكان يتفقد مشروعات أسوان الجديدة -
نقيب الفلاحين يشيد بمحافظ أسوان لدوره في السيطرة على انفلات أسعار اللحوم -
«ملتقى الحوار».. أول منظمة عربية تنضم إلى تحالف دولي لمكافحة الاتجار بالبشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إدارة الفيصلي تعقد اجتماعاً دورياً وتصدر عدداً من القرارات.. تعرف عليها

Print
إدارة الفيصلي تعقد اجتماعاً دورياً وتصدر عدداً من القرارات.. تعرف عليها إدارة الفيصلي تعقد اجتماعاً دورياً وتصدر عدداً من القرارات.. تعرف عليها

إدارة الفيصلي تعقد اجتماعاً دورياً وتصدر عدداً من القرارات.. تعرف عليها

عقد مجلس إدارة الفيصلي اجتماعاً دورياً برئاسة فهد المدلج حيث تم مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدد من القرارات ومن بينها:

أولاً: تغيير مسمى إدارة المركز الإعلامي إلى إدارة الإعلام والاتصال .

ثانياً: تكليف عضو مجلس الإدارة الدكتور مدلج اللعبون مشرفاً عاماً على إدارة الإعلام والاتصال.

ثالثاً: تعيين تركي الحميداني مديراً لإدارة الإعلام والاتصال ومتحدثاً رسمياً للنادي .

رابعاً: تعيين مدلج المدلج مديراً تنفيذياً للفريق الأول لكرة القدم وإلغاء مسمى المشرف العام على كرة القدم.

خامساً: تعيين مؤيد الحقيل مديراً تنفيذياً للألعاب المختلفة .

سادساً: تشكيل لجنة إعلامية من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مدلج اللعبون وعضوية ضاوي الضاوي ووائل المدلج على أن يكون تركي الحميداني مقرراً للجنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية

لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية

تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات

تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات

بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك

بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك

رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي

رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي