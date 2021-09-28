أحمد التهامي بعد خضوعه لعملية جراحية: «الحمد الله بقيت أحسن»

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حرص الفنان أحمد التهامي، على طمأنه جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية، لم يكشف عن تفاصيلها.

ونشر «تهامي»، صورة له من غرفة العمليات برفقة الطاقم الطبي المعالج له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق على الصورة قائلاً :«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. وأنا بكتب دلوقتي.. الحمد لله بقيت بخير وأحسن بكتير الحمد لله».

وأحدث أعمال الفنان أحمد التهامى مشاركته في دراما رمضان الماضى بمسلسلي: «فارس بلا جواز» مع مصطفى قمر، و:«أحسن أب» مع على ربيع.