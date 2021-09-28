رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العام الجديد

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عقد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماع مجلس عمداء الكليات لمناقشة استعدادات العام الجامعي الجديد 2021 / 2022 بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة في بيان، الثلاثاء، ضرورة الانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل بدء العام الجامعي، وكذلك منع دخول الحرم الجامعي امام أي فئة من الفئات الغير متلقين للتطعيم. مع عمل تطهير وتعقيم لكافة القاعات والمعامل وأماكن الإقامة بالمدن الجامعية قبل تسكين الطلاب والطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الجميع.

وشدد «غرباوي» على سرعة انجاز لوائح الساعات المعتمدة بالكليات بشكل عاجل، والتي تتيح للطلاب انهاء المسار التعليمي بمعدل زمنى أقل، مؤكدًا أن هذا النظام يتماشى مع الأطر العالمية للتعليم الجامعي، لافتًا إلى أن نظام الساعات المعتمدة سيعمل على تعظيم الاستفادة من البرامج والاتفاقيات بين الجامعات المصرية ونظيرتها العالمية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي على قرار مجلس الجامعة الخاص بالكتاب الجامعي وفقًا لقرار مجلس الجامعة ولائحته التنفيذية الخاصة بسعر الكتاب، وفقًا للساعات وعدم تجاوزها وكذلك عدم السماح بطباعة الكتب لبدء تفعيل الكتاب الإلكتروني بالجامعة.

ووجّه رئيس الجامعة بتكثيف عقد ندوات وجلسات نقاشية حول تقرير التنمية البشرية بمصر 2020 والذي اظهر التطور التنموي للدولة المصرية عبر اشادات المنظمات الأممية بهذا التقرير. كذلك وجه رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع المنخرط في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتشبيك مع المشروع القومي لتنمية الاسرة من خلال القوافل التنموية والتنويرية التي يسيرها القطاع في قرى مبادرة حياة كريمة. ايضا حث د. غرباوى عمداء الكليات على المشاركة في جائزة التميز الحكومي التي تقدمها وزارة التخطيط وذلك من خلال مشاركة جميع الكليات لتغيير ثقافة العمل وتحسين بيئة العمل بالكليات المختلفة تمهيد لاختيار افضل ثلاث كليات داخل الجامعة مؤهله للمشاركة في المسابقة على المستوى الوطني.