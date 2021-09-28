★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة، إن فكرة الرسائل النصية المقدمة للسائحين تهدف إلى التواصل مع السائح وإعلامه بالخدمات التي توفرها وزارة السياحة، وكذلك خدمات الطوارئ، موضحة أن الخدمة النصية تحتوي على أكثر من لغة.

وأوضحت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجري عرض مختلف الخدمات مثل الفنادق القريبة والمستشفيات وأماكن الترفيه وغيرها من احتياجات السائح، مضيفة أن الخدمات النصية تعتبر نوعا من الدعاية لوزارة السياحة لدعم القطاع السياحي.

وتابعت المتحدث باسم وزارة السياحة أن القائمين على خدمة الرسائل النصين يتم تدريبهم على التعامل بحرفية مع الشكاوى وخدمات السائح، موضحة أن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة.

وأردفت سها بهجت أنه خلال 24 ساعة يتم الرد على شكاوى السائحين، وحال عدم الاختصاص تُحول الشكوى إلى الجهات المختصة للبت فيها، حفاظا على راحة السائحين، وسمعة القطاع السياحي المصري.