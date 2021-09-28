أخبار عاجلة

لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية -
تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات -
أشرف عبدالباقي يبدأ تصوير دوره في مسلسل «أنا وهي» -
رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة -
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع «البطاط» -
المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار) -
وزير الإسكان يتفقد مشروعات أسوان الجديدة -
نقيب الفلاحين يشيد بمحافظ أسوان لدوره في السيطرة على انفلات أسعار اللحوم -
«ملتقى الحوار».. أول منظمة عربية تنضم إلى تحالف دولي لمكافحة الاتجار بالبشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السياحة تكشف تفاصيل إطلاق خدمة الرسائل النصية للسائحين بمصر ()

Print
السياحة تكشف تفاصيل إطلاق خدمة الرسائل النصية للسائحين بمصر (فيديو) السياحة تكشف تفاصيل إطلاق خدمة الرسائل النصية للسائحين بمصر ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة، إن فكرة الرسائل النصية المقدمة للسائحين تهدف إلى التواصل مع السائح وإعلامه بالخدمات التي توفرها وزارة السياحة، وكذلك خدمات الطوارئ، موضحة أن الخدمة النصية تحتوي على أكثر من لغة.

وأوضحت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجري عرض مختلف الخدمات مثل الفنادق القريبة والمستشفيات وأماكن الترفيه وغيرها من احتياجات السائح، مضيفة أن الخدمات النصية تعتبر نوعا من الدعاية لوزارة السياحة لدعم القطاع السياحي.

وتابعت المتحدث باسم وزارة السياحة أن القائمين على خدمة الرسائل النصين يتم تدريبهم على التعامل بحرفية مع الشكاوى وخدمات السائح، موضحة أن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة.

وأردفت سها بهجت أنه خلال 24 ساعة يتم الرد على شكاوى السائحين، وحال عدم الاختصاص تُحول الشكوى إلى الجهات المختصة للبت فيها، حفاظا على راحة السائحين، وسمعة القطاع السياحي المصري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تأخر الكلام ونمو العقل.. تحذير من تأثير الموبايل على الأطفال (فيديو)

تأخر الكلام ونمو العقل.. تحذير من تأثير الموبايل على الأطفال (فيديو)

بالدموع .. بريتني سبيرز توجه رسالة إلى متابعيها بعد رفع وصاية والدها عنها (فيديو)

بالدموع .. بريتني سبيرز توجه رسالة إلى متابعيها بعد رفع وصاية والدها عنها (فيديو)

«خليكي» ..رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم «ولسه» (فيديو)

«خليكي» ..رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم «ولسه» (فيديو)

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي