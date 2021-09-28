«الزراعة»: التعدي على الأرض أمن قومي وتحويل المتسببين للنيابة العسكرية

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن التعديات على الأراضي الزراعية تسببت في فقدان جزء كبير من الرقعة الزراعية، موضحا أنه في الفترة الأخيرة بدأ الاهتمام بمنع التعديات وإزالتها منذ المهد.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد أنه جري التنسيق منذ الأمس مع مديري الإدارة ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمنع أي حالة تعد على الأراضي الزراعية، والتعامل معها فورا، موضحا أنه حال رصد أي تعد يتم تحويل المتسببين إلى النيابة العسكرية وفقا للقانون.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأرض ثورة قومية تمس المواطن المصري، والرقعة الزراعية مهما كانت ملكية خاصة فهي في الأساس تعتبر أمن قومي في توفير الغذاء، لا يتم السماح بالتعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

وعن واقعة القرود الهاربة في حدائق الأهرام، قال محمد القرش إنه يتم التنسيق مع الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في ذلك الشأن، للحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.