باريس سان جيرمان والسيتي مباشر

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تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب حديقة الأمراء عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء عبر شاشة بي إن سبورت 1 بريمير، بصوت المعلق حسن العيدروس، مع وجود فقرات تحليلية بوجود نجوم الكرة العربية.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لأخر الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ومن المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي وماركينيوس وكيمبيمبي وعبده ديالو.

خط الوسط: إدريسا جاي ولياندرو باريديس وأندير هيريرا وماركو فيراتي.

خط الهجوم: يوليان دراكسلر ،ميسي وكيليان مبابي ونيمار.

في المقابل سيدفع الإسباني بيب جوارديولا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر وروبن دياز وناثان آكي وجواو كانسيلو.

خط الوسط: برناردو سيلفا وفيرناندينيو وكيفين دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز وفيران توريس وجاك جريليش