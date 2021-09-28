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لمناقشة إجراء الانتخابات.. الدبيبة يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية «أفريكوم»

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لمناقشة إجراء الانتخابات.. الدبيبة يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية «أفريكوم» لمناقشة إجراء الانتخابات.. الدبيبة يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية «أفريكوم»

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وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة على «تويتر» بأن اللقاء الذي جرى بحضور سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، تطرق إلى كيفية جعل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا على المدى الطويل في ظل حكومة وطنية منتخبة واستقرار إقليمي بدون تدخل أجنبي.

يشار إلى أن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (USAFRICOM)، تضم قوات مقاتلة موحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية ومسؤولة عن العمليات العسكرية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة إفريقية عدا .

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