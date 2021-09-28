أخبار عاجلة

لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية -
تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات -
أشرف عبدالباقي يبدأ تصوير دوره في مسلسل «أنا وهي» -
رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة -
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع «البطاط» -
المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار) -
وزير الإسكان يتفقد مشروعات أسوان الجديدة -
نقيب الفلاحين يشيد بمحافظ أسوان لدوره في السيطرة على انفلات أسعار اللحوم -
«ملتقى الحوار».. أول منظمة عربية تنضم إلى تحالف دولي لمكافحة الاتجار بالبشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيصل" يوافق على انضمام رئيس مجلس أمناء الشربتلي لوقف لغة القرآن

Print
"الفيصل" يوافق على انضمام رئيس مجلس أمناء الشربتلي لوقف لغة القرآن "الفيصل" يوافق على انضمام رئيس مجلس أمناء الشربتلي لوقف لغة القرآن
ممثلاً عن القطاع الخاص

وافق أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن، الأمير خالد الفيصل، على انضمام السيد عبدالرحمن حسن عباس شربتلي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشربتلي لخدمة المجتمع، لمجلس لنظارة الوقف ممثلاً عن القطاع الخاص؛ وهو ما سيساهم إيجابًا في مسيرة الوقف، وتحقيق أهدافه وتطلعاته.

ويعد وقف لغة القرآن الوقف المؤسسي الأول الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لمبادرات لغة القرآن الكريم بحرفية عالية، وشراكات استراتيجية، تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز.

ويسعى الوقف إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أهمها دعم الأبحاث المتعلقة بلغة القرآن الكريم، مثل الإعجاز البلاغي واللغوي والأدبي للقرآن الكريم، ودعم الأبحاث اللغوية النوعية، والمبادرات المؤسسية التي تطوع اللغة لخدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته، واستثمار التقنية وتسخيرها لخدمة لغة القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم، ودعم الموهوبين في اللغة العربية، وتقديم المنح الدراسية للمتميزين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية

لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية

تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات

تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات

بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك

بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك

رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي

رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي