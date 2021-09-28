محافظ دمياط تفاجئ عزبة البرج وتوبخ رئيس المدينة بسبب النظافة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، مدينة عزبة البرج، وتفقدت «المحافظ» منطقة السوق بالمدينة، وأعربت عن استيائها الشديد لتدنى مستوى النظافة وازدحام المنطقة بأشكال متعددة من الإشغالات والمخالفات.

وجهت الدكتورة منال عوض» تعليمات مشددة إلى غريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، بالدفع فورًا بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات القمامة والإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، مشددة أيضاً على إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تم بناؤها أعلى الباكيات، وكذلك حصر الباكيات التي لم يلتزم منتفعيها بتشغيلها، وأمرت بتنفيذ حملات النظافة بجميع المناطق بالمدينة، مؤكدة أنه سيتم متابعة تلك الأعمال بشكل دورى للتأكد من انتظام تلك المنظومة بعزبة البرج.

كما تابعت محافظ دمياط الأعمال الجارية بمشروع إنشاء عدد ٢ عمارة إسكان للأسر الأولى بالرعاية بإجمالي ٣٢ وحدة سكنية، حيث وجهت بالإسراع في الخطوات التنفيذية بالمشروع والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.