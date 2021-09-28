متى تنتهي الموجة الرابعة لفيروس كورونا؟.. «الصحة» تجيب

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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد، ويمكن القول بأن الموجة الرابعة ستنتهي عندما تصل الإصابات إلى ذورتها وبعد ذلك تبدأ في الانخفاض.

وأضافت عاصم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر أحلى» على قناة "صدى البلد2"، أن «منحنى إصابات كورونا إذا بدأ في الانخفاض لمدة أسبوعين أو ثلاثة هكذا يمكن القول بأن موجة كورونا الرابعة انتهت»، مؤكدة أهمية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية مع تلقي المواطنين للقاح.

وأوضحت أن جميع العاملين في التعليم العالي متاح لهم تطعيم كورونا، مؤكدة أن طلاب الجامعات يمكنهم تلقي التطعيم خلال 24 ساعة.

وذكرت أن نسبة وفيات الأطفال نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا غير مذكورة ولا تتعدى 1%، مشيرة إلى أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها غسل الأيدي والوجه باستمرار.