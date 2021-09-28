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غلق 11 منشأة طبية خاصة خلال حملة مكبرة للعلاج الحر في بسيون

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غلق 11 منشأة طبية خاصة خلال حملة مكبرة للعلاج الحر في بسيون غلق 11 منشأة طبية خاصة خلال حملة مكبرة للعلاج الحر في بسيون

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شنت مديرية الصحة بالغربية حملة مكبرة على المراكز الطبية غير المرخصة بمركز ومدينة بسيون.

أسفرت الحملة عن إصدار قرارات بغلق 11 منشأة طبية خاصة متمثلة في 11 معمل تحاليل طبية، وعيادات ومركز متخصص، وإعطائهم إنذار ومهلة لتلافي السلبيات، لمخالفته للاشتراطات الصحية للقانون 153 لسنة 2004 وللتعليمات الوزارية المنظمة للعمل بالمنشآت الخاصة.

كان الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد وجه بتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية بالمرور الميداني على المنشآت الطبية خاصة بنطاق المحافظة (مستشفيات- معامل- عيادات- مراكز طبية متخصصة).

وأشار وكيل الوزارة، في بيان له، إلى استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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