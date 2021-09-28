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ضبط وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

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ضبط وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية ضبط وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

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شن فريق من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالمنوفية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية بنطاق مركز ومدينة بركة السبع.

وأسفرت الحملة عن المرور على 25 منشأة غذائية وتحرير 25 محضرا للمخالفة للقرار رقم 97 لسنة 67، وكذا تحرير 8 محاضر للمخالفة للقرار رقم 96 لسنة 67، فضلا عن سحب 120 عينة وإرسالها إلى المعمل المشترك، بالإضافة إلى إعدام 500 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فى سياق متصل، شنت مديرية والتجارة الداخلية حملة مكبرة للمرور على المحلات العامة والمطاعم وأماكن بيع اللحوم ومنافذ بيع السلع الغذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت عن تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية برهيم بمنوف لحيازته وبيعه 65 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم تحرير محضر آخر ضد صاحب محل مبيدات زراعية بناحية الشهداء لمزاولته النشاط بدون ترخيص وعرض وبيع مبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر والتحفظ على 25 طن كبريتات كالسيوم فسفورية و547 عبوة مخصبات زراعية ليس لديها فواتير أو مستندات غير دالة على مصدرها.

المصرى اليوم

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