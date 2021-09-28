السفارة الأمريكية: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبيبا

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أعلنت واشنطن التزامها بتسهيل تنفيذ اتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار في ليبيا، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين هناك، وذلك عقب اجتماع للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر «تويتر» أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتمعت في العاصمة طرابلس بمشاركة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفين تاونسند والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

ووصفت السفارة الاجتماع بأنه «خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني».

وفي تغريدة أخرى قالت السفارة إن الولايات المتحدة «لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلا عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية».

ولاحقا أعلنت السفارة أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال تاونسند والمبعوث الأمريكي الخاص والسفير في ليبيا نورلاند، زار، وأنه ركز على «الكيفية التي ستدعم بها انتخابات 24 ديسمبر مسار البلاد نحو مزيد من الاستقرار والوحدة، لا سيما في قطاع الأمن».

وكان طرفا الصراع الأساسيين في ليبيا اتفقا في أكتوبر 2020 على وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد أيام من المحادثات في جنيف برعاية أممية.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة، وهي تتألف من 5 عسكريين من قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، إضافة إلى 5 عسكريين آخرين من حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك. بهدف تثبيت وقف إطلاق النار.