الموارد البشرية لـ"الوطن": إعادة الموظف المفصول بسبب تطبيق توكلنا إلى عمله

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صرح المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ"الوطن" أن الموظف "أبو صالح" الذي تم فصله من عمله بعد أن طلب من وافد لبناني الجنسية إبراز تطبيق توكلنا، قد تمت إعادته إلى عمله، فيما يجري اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المدير الوافد.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد تفاعلت مع مواطن فصل من العمل بسبب "توكلنا"، قائلاً: " تم الاستغناء عن خدماتي اليوم بفصل بدون سبب مشروع، وذلك بكل بساطة لأني رفضت أدخل المستشار اللبناني داخل مقر الشركة لأنه امتنع عن إبراز حالة توكلنا".