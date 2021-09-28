أخبار عاجلة

الصندوق العالمي لأبحاث السرطان يحذّر من مكمل غذائي -
سمر حمزة تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للمصارعة باسلو -
الأردن والسودان يشاركان في معرض «تراثنا» (تفاصيل) -
سلطان عمان يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى السادس من أكتوبر -
بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك -
رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي -
المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021 -
الاعصار شاهين راح فين؟.. الأرصاد ترد وتوجه نصائح للطلاب بأول أيام الدراسة -
فرحة أسرة الطفلة ريماس بعد حكم إعدام قاتلها هناخد عزاء بنتنا النهاردة -
مباشر.. التحام مركبة سويوز مع الطاقم السينمائي الروسي لتصوير فيلم "التحدي" بالمحطة الفضائية الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ الأفلاج يشيد بالمشاركة الوطنية للطالب "فهد الغييثات"

Print
بالصف الثاني الابتدائي.. خلال الاحتفال باليوم الوطني

محافظ الأفلاج يشيد بالمشاركة الوطنية للطالب

في لفتة أبوية حانية، استدعى محافظ الأفلاج المكلف عبد الله غالب المطيري، في نهاية حفل إدارة التعليم، بمناسبة اليوم الوطني 91، أحد طلاب الصف الثاني الابتدائي، مشيدًا بمشاركته الوطنية وعلى أدائه.

تأتي إشادة محافظ الأفلاج المكلف بطالب الصف الثاني الابتدائي فهد عبد الله الغييثات، أمام الجميع؛ حيث التقطت صورة تذكارية معه وولي أمره، لتشجيع الطالب في مشاركته الوطنية وغرس معاني الوفاء للوطن في نفوس النشء.

وكذلك لتنمية الروح الوطنية لدى أجيال المستقبل الذين تم اختصار الطرق أمامهم لمواصلة تعليمهم بدعم سخي من القيادة الرشيدة وتقديم تعليم رفيع المستوى لهم.

ولقيت تلك الإشادة من محافظة الأفلاج بالطالب، ثناء الجميع، وكان لها أثر إيجابي في نفس الطالب وولي أمره.

يذكر أن إدارة تعليم الأفلاج قد اختتمت، اليوم الثلاثاء، احتفالية اليوم الوطني الحادي والتسعين بعدد من الفقرات الوطنية، بدأت بمسيرة وطنية شارك فيها المحافظ المكلف عبد الله المطيري، وعدد من مسؤولي الإدارة وطلابها.

واختتم بحفل خطابي تنوعت فقراته الوطنية، من "مرسم فني ولوحات تعبر عن الانتماء وأناشيد وقصائد وطنية ومشاهد تمثيلية" نفذها طلاب مدارس المحافظة بمختلف مراحلها التعليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك

بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك

رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي

رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي

المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021

المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021

أخصائية تغذية: الاختيار الصحيح لمكونات الوجبة له تأثير مباشر على تركيز الطالب

أخصائية تغذية: الاختيار الصحيح لمكونات الوجبة له تأثير مباشر على تركيز الطالب