محافظ الأفلاج يشيد بالمشاركة الوطنية للطالب "فهد الغييثات"

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بالصف الثاني الابتدائي.. خلال الاحتفال باليوم الوطني

في لفتة أبوية حانية، استدعى محافظ الأفلاج المكلف عبد الله غالب المطيري، في نهاية حفل إدارة التعليم، بمناسبة اليوم الوطني 91، أحد طلاب الصف الثاني الابتدائي، مشيدًا بمشاركته الوطنية وعلى أدائه.

تأتي إشادة محافظ الأفلاج المكلف بطالب الصف الثاني الابتدائي فهد عبد الله الغييثات، أمام الجميع؛ حيث التقطت صورة تذكارية معه وولي أمره، لتشجيع الطالب في مشاركته الوطنية وغرس معاني الوفاء للوطن في نفوس النشء.

وكذلك لتنمية الروح الوطنية لدى أجيال المستقبل الذين تم اختصار الطرق أمامهم لمواصلة تعليمهم بدعم سخي من القيادة الرشيدة وتقديم تعليم رفيع المستوى لهم.

ولقيت تلك الإشادة من محافظة الأفلاج بالطالب، ثناء الجميع، وكان لها أثر إيجابي في نفس الطالب وولي أمره.

يذكر أن إدارة تعليم الأفلاج قد اختتمت، اليوم الثلاثاء، احتفالية اليوم الوطني الحادي والتسعين بعدد من الفقرات الوطنية، بدأت بمسيرة وطنية شارك فيها المحافظ المكلف عبد الله المطيري، وعدد من مسؤولي الإدارة وطلابها.

واختتم بحفل خطابي تنوعت فقراته الوطنية، من "مرسم فني ولوحات تعبر عن الانتماء وأناشيد وقصائد وطنية ومشاهد تمثيلية" نفذها طلاب مدارس المحافظة بمختلف مراحلها التعليمية.