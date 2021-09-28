وائل أبوالمجد: زيارة نائب رئيس البرازيل لمصر تعكس الرغبة في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية

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أكد السفير وائل أبوالمجد، سفير مصر في البرازيل، أهمية زيارة نائب رئيس جمهورية البرازيل هاملتون موراو، إلى القاهرة حاليا، باعتبارها الزيارة الأعلى مستوى ثنائيا بين مصر والبرازيل منذ سنوات، لاسيما أن آخر زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى للبرازيل كانت زيارة وزير التجارة والصناعة الأسبق للبرازيل عام ٢٠١٧ خلال قمة رؤساء دول الميركسور بالعاصمة البرازيلية برازيليا، وزيارة وزيرة الزراعة البرازيلية لمصر في عام ٢٠١٩.

وأضاف أبوالمجد، لـ«المصري اليوم»، أن الزيارة تعكس الرغبة الجادة للبلدين في إحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات الثنائية المصرية البرازيلية في جميع المجالات من خلال رفع مستوي اللقاءات الثنائية.

وتأكيدا لهذا المعنى، أشار سفير مصر في البرازيل إلى انعقاد اللجنة التجارية المشتركة لاتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور يوم 14 سبتمبر الجارى، إضافة إلى لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية البرازيل مؤخرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح أبوالمجد أن نائب الرئيس البرازيلي تم انتخابه كنائب للرئيس بولسنارو في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، ويعد من القيادات الحكومية التي تحظى باحترام كبير لدي الرأي العام البرازيلي، ويتولى ملفات على قدر كبير من الأهمية من بينها رئاسة مجلس الامازون الذي يعد من أبرز وأصعب الملفات الاقتصادية لمساسه بمصالح إقتصادية كبيرة وبالإعتبارا البيئية الهامة.

وعن مجمل العلاقات المصرية البرازيلية، لفت أبوالمجد إلى أن مصر والبرازيل تربطهم علاقات تاريخية، عزز منها تشابه الأدوار التي يقوم بها كل من البلدين في محيطة الإقليمي باعتبارهما الدولتين الأكبر في إقليميهما والأكثر تأثيرا في القضايا الإقليمية، وهذا فضلا عن دورهما المعلوم في الدفاع والتعبير عن مواقف الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف ولذلك فإن كل هذه العوامل خلقت شراكة طبيعية بين البلدين على مدى العقود الماضية.

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل، أوضح سفير مصر في البرازيل أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يترواح سنويا ما بين ٢.٥ و٣ مليارات دولار، إلا أن الميزان التجارى يميل لصالح البرازيل نظرا للحجم الكبير نسبيا من الواردات المصرية من اللحوم والدواجن من البرازيل، في حين تستورد البرازيل من مصر بعض من المنتجات الزراعية وكميات من الأسمدة الزراعية بما قيمته نحو 200 إلى 250 مليون دولار سنويا.

وأضاف أبوالمجد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تملكها كل من مصر والبرازيل، وقال: «هناك فرص كبيرة وإمكانيات ضخمة جدا لإقامة شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر والبرازيل«، مضيفا أنه في تقديره أن الأوان قد آن لانتقال العلاقات الاقتصادية بينهما من مرحلة التصدير والاستيراد في شكله البسيط إلى مرحلة القيمة المضافة ممثلة في الإستثمارات المتبادلة، والشراكات الفعلية، وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها، وإقامة مشروعات مشتركة تستفيد من نقاط قوة كل طرف بما في ذلك في دخول الأسواق المجاورة وبحيث تصبح مصر بوابة البرازيل للمنطقة العربية وإفريقيا وأن تصبح البرازيل بواية مصر لأسواق أمريكا اللاتينية.

وتابع: «العلاقات التجارية حاليا تعتمد إلى حد كبيرعلى القطاع الزراعى وهو قطاع حيوى ويجب تعزيز التعاون فيه وتحديدا من خلال التعاون الفنى والبحث العلمى، إلا أنه في الوقت ذاته فلابد من توسيع التعاون ليشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات، وأبحاث وتصنيع الدواء فضلا بطبيعة الحال عن القطاع الصناعى الذي حقق فيه البلدان تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة».

وردا على سؤال حول أهم الموضوعات الاقتصادية التي ستتطرق لها مباحثات نائب الرئيس البرازيلي خلال زيارته لمصر، أوضح سفير مصر في البرازيل أنه من المقرر أن يكون موضوع تسيير رحلات طيران مباشرة لمصر للطيران إلى البرازيل على رأس تلك الموضوعات لاسيما أن وجود رحلات طيران مباشرة من شأنه إزالة أهم عقبة أمام تطوير العلاقات الثنائية متمثلا في البعد الجغرافى، وهو ما سينعكس على كل مجالات العلاقات من خلال تيسير التواصل الحكومى السمى، وتواصل مجتمع الأعمال في الجانبين فضلا بطبيعة الحال عن القطاع السياحى في مصر، والذى سيكون أقب من ذي بل بالنسبة للسوق البرازيلي وقوامه أكثر من 200 مليون نسمة لديهم شغف كبير بالحضارة المصرية القديمة وبالموروث الحضارى لمصر بشكل عام.

وحول الموضوعات السياسية التي ستتطرق لها المباحثات، قال أبوالمجد إنه من المتوقع أن تتطرق المباحثات إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وقضية سد النهضة، مشيرا إلى أهمية التنسيق المصري البرازيلي في الفترة الحالية فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية خاصة في ظل العضوية المرتقبة للبرازيل في مجلس الأمن الدولي عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقبل نائب الرئيس البرازيلي، بمطار القاهرة الدولي، أمس، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف البرازيلي.

ووصل نائب رئيس البرازيل إلى القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوي في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولين المعنيين، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات.

كما سيحضر الضيف البرازيلي خلال الزيارة عددا من الفعاليات والاجتماعات الأخرى.