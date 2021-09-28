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فرنسا: على إيران العودة للمحادثات النووية لتفادي أي تصعيد

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فرنسا: على إيران العودة للمحادثات النووية لتفادي أي تصعيد فرنسا: على إيران العودة للمحادثات النووية لتفادي أي تصعيد

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قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء إنه على إيران العودة إلى المحادثات مع القوى العالمية بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لتجنب أي تصعيد، مضيفاً أنه لا توجد ضرورة لوضع شروط جديدة لأن معايير الاتفاق واضحة.

وشدد المسؤول، بحسب ما نقلته عنه وكالة «رويترز» على أنه «لا يجب فرض شروط قبل العودة للمحادثات النووية.. حيث إن أي محاولة لفرض شروط جديدة للعودة للمحادثات النووية نعتبرها تصعيداً».

وأضاف المسؤول للصحفيين أن على القوى العالمية التي تتفاوض مع إيران أن تبقى موحدة وأن على الصين بشكل خاص «التعبير عن نفسها والتصرف بطريقة أكثر حزماً» في هذا الملف.

المصرى اليوم

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