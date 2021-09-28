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الصين: اتفاقية AUKUS الأمنية تهدد السلام الإقليمي

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الصين: اتفاقية AUKUS الأمنية تهدد السلام الإقليمي الصين: اتفاقية AUKUS الأمنية تهدد السلام الإقليمي

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قال وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانج يي، إن اتفاقية AUKUS بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تشكل خطرا خفيا على السلام والاستقرار الإقليمي والنظام الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان صحفي، أن وانج أدلى بهذه التصريحات أثناء مشاركته في رئاسة الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي إلى جانب منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

يذكر أنه في 15 سبتمبر أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن AUKUS.

كما أعلنوا عن مشروع لبناء الغواصات النووية لصالح أستراليا.

المصرى اليوم

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