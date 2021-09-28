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المغرب ينتقد قرار فرنسا بتشديد شروط التأشيرة لمواطنيه

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المغرب ينتقد قرار فرنسا بتشديد شروط التأشيرة لمواطنيه المغرب ينتقد قرار فرنسا بتشديد شروط التأشيرة لمواطنيه

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اعتبر المغرب قرار فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات السفر لمواطنيه «غير مبرر»، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط إن المغرب «أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر»، وأكد أن الرباط سوف «تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية». جاء ذلك تعقيبا على قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على «رفض» الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الفرنسية غابريال أتال الثلاثاء.

من جهته أكد وزير الخارجية المغربي أن المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا «منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط، ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية».

لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد «بي سي آر» لدخول أراضيه، «وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميا».

وأضاف «هناك أشخاص لديهم تصاريح مرور لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الاختبار».

المصرى اليوم

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