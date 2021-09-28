الشباب والرياضة بدمياط تعلن مواعيد انتخابات أندية المحافظة

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط عن مواعيد إنعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لانتخابات مجلس إدارة جديد عن الدورة من ٢٠٢٢/٢٠٢١ حتى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م

ومن المقرر، أن يبدأ فتح باب التقدم للترشح لمجلس إدارة نادي دمياط الرياضي ٢ أكتوبر، فيما تقرر أن تحري الانتخابات يوم ٢٠ نوفمبر المقبل لانتخابات محلس إدارة جديد، ليعلن نهاية سلسلة من الصراعات والتخبط والتي وصلت لساحات المحاكم وانتهت لصالح محمد أو جنبه رئيس نادي دمياط الذي يتولي المسئولية طوال المواسم الأخيره