الأهلى يفوز على بورتو ٦-٢ وديًّا إستعدادا للموسم الجديد

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فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه بورتو، بنتيجة ٦-٢، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار تحضيرات ناشئي الأهلي للموسم الجديد.

جاءت أهداف «أهلي 2007» عن طريق مصطفى محمد (هدفان) وأحمد عصام وأحمد الشيخ وعصام أحمد وزيدان ناجح بهدف واحد لكل منهم.

وفاز فريق أهلي 2007 بقيادة مديره الفني أسامة زكي في مباراة ودية سابقة على السكة الحديد ٣-٢، قبل أن يفوز اليوم على بورتو ٦-٢، وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة الجمهورية، للمرة الأولى لهذه المرحلة السنية.

وأكد المدير الفني أن فريق أهلي 2007 أصبح في حالة فنية وبدنية جيدة ومستعد بقوة للظهور بشكل مميز خلال بطولة الجمهورية، التي يشارك بها للمرة الأولى، ويسعى للفوز بها، مشيرًا إلى أنه يركز على تطبيق اللاعبين الجمل الخططية داخل الملعب، وأن يحفظ كل لاعب دوره ويقوم بواجبات هذا الدور، لكي يقدم الفريق أداءً جماعيًّا مميزًا يساعده على تحقيق نتائج إيجابية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وسعيد صبحي مدربًا مساعدًا، ومحمود عبدالله مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبوزهرة أخصائي التدليك.