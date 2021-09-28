أخبار عاجلة

الصندوق العالمي لأبحاث السرطان يحذّر من مكمل غذائي -
سمر حمزة تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للمصارعة باسلو -
الأردن والسودان يشاركان في معرض «تراثنا» (تفاصيل) -
سلطان عمان يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى السادس من أكتوبر -
بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك -
رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي -
المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021 -
الاعصار شاهين راح فين؟.. الأرصاد ترد وتوجه نصائح للطلاب بأول أيام الدراسة -
فرحة أسرة الطفلة ريماس بعد حكم إعدام قاتلها هناخد عزاء بنتنا النهاردة -
مباشر.. التحام مركبة سويوز مع الطاقم السينمائي الروسي لتصوير فيلم "التحدي" بالمحطة الفضائية الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأهلى يفوز على بورتو ٦-٢ وديًّا إستعدادا للموسم الجديد

Print
الأهلى يفوز على بورتو ٦-٢ وديًّا إستعدادا للموسم الجديد الأهلى يفوز على بورتو ٦-٢ وديًّا إستعدادا للموسم الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه بورتو، بنتيجة ٦-٢، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار تحضيرات ناشئي الأهلي للموسم الجديد.

جاءت أهداف «أهلي 2007» عن طريق مصطفى محمد (هدفان) وأحمد عصام وأحمد الشيخ وعصام أحمد وزيدان ناجح بهدف واحد لكل منهم.

وفاز فريق أهلي 2007 بقيادة مديره الفني أسامة زكي في مباراة ودية سابقة على السكة الحديد ٣-٢، قبل أن يفوز اليوم على بورتو ٦-٢، وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة الجمهورية، للمرة الأولى لهذه المرحلة السنية.

وأكد المدير الفني أن فريق أهلي 2007 أصبح في حالة فنية وبدنية جيدة ومستعد بقوة للظهور بشكل مميز خلال بطولة الجمهورية، التي يشارك بها للمرة الأولى، ويسعى للفوز بها، مشيرًا إلى أنه يركز على تطبيق اللاعبين الجمل الخططية داخل الملعب، وأن يحفظ كل لاعب دوره ويقوم بواجبات هذا الدور، لكي يقدم الفريق أداءً جماعيًّا مميزًا يساعده على تحقيق نتائج إيجابية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وسعيد صبحي مدربًا مساعدًا، ومحمود عبدالله مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبوزهرة أخصائي التدليك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف عبدالباقي يبدأ تصوير دوره في مسلسل «أنا وهي»

أشرف عبدالباقي يبدأ تصوير دوره في مسلسل «أنا وهي»

رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة

رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع «البطاط»

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع «البطاط»

المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب

المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب