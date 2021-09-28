زمالك 2003 يهزم النجوم بخماسية وديًا.. صور

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فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣ على النجوم بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء اليوم الثلاثاء استعدادا لبطولة الجمهورية التي يحمل لقبها الفريق.

أحرز أهداف الزمالك كل من: محمد صلاح، عبدالرحمن على، على ياسر، محمود الدسوقي ومازن عادل.

ويتكون الجهاز الفني لفريق زمالك ٢٠٠٣ من: أحمد عبدالرءوف مدربا، عامر صبرى مدربا مساعدا، حسام أسامة مدربا مساعدا، أيمن الطويل مدرب حراس مرمى، محمد عبدالرحيم “ميشو” إدارى الفريق، محمد حسين أخصائى علاج طبيعى وسيد جاد مهمات.