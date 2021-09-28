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عضو لجنة يعلن التجديد لأشرف بن شرقي

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عضو لجنة الزمالك يعلن التجديد لأشرف بن شرقي عضو لجنة يعلن التجديد لأشرف بن شرقي

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أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي اقتراب الإدارة من حسم ملف التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجديد.

وأضاف المندوه في تصريحات تليفزيونية أن هناك ٨ لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد.. مشيرا إلى أن ملف التجديد لنجوم الفريق يتولاه الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة والكابتن حسين السيد عضو اللجنة والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني للمجلس.

وشدد المندوه على أنه سيتم عرض ما يتوصل إليه الثلاثي بشأن تجديد عقود النجوم لاختيار القرار المناسب.

المصرى اليوم

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