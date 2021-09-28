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كاراتيه الـ«كاتا» بالزمالك يقتنص ميداليات بطولة الجمهورية

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كاراتيه الـ«كاتا» بالزمالك يقتنص ميداليات بطولة الجمهورية كاراتيه الـ«كاتا» بالزمالك يقتنص ميداليات بطولة الجمهورية

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حصد لاعبو كاراتيه «الكاتا» بنادي ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية والتي أقيمت على ملاعب نادى هيئه قناة السويس بالإسماعيلية.. حيث حصد في منافسات الفردى اللاعبه كنزى أيمن الميدالية الفضية تحت 16سنة.

كما حصدت جنى أيمن الميدالية الفضية مرحلة تحت 15 سنة.. كما حصل عمر أسامة برونزيه مرحلة تحت 16 سنة.

وحصد أيضًا فريق كاتا جماعى بنات مرحلة 16 سنة البرونزية.. كما حصل فريق 13 سنة كاتا على الميدالية البرونزية مرحلة 14 سنة.

ويقود جهاز الكاراتيه بنادى الزمالك: جمعة سلامة المدير الفنى وأبوبكر عوض مدير قطاع الكاتا.

المصرى اليوم

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